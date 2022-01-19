За минулу добу в регіоні підтвердили 1575 нових випадків.

В Івано-Франківській області зафіксовано найбільший за час пандемії добовий ріст захворюваності на COVID-19 в регіоні – 1575 нових випадків.

Про це повідомив керівник ДУ "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Руслан Савчук.

"Станом на сьогодні зареєстровано найбільшу кількість нових випадків COVID-19 в Івано-Франківській області. Потужностями нашої лабораторії було підтверджено 1575 випадків COVID-19 за добу. Це найбільша кількість випадків за весь час пандемії", - заявив він.

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За його інформацією, серед хворих – 139 дітей та 30 медичних працівників. Найбільше випадків захворюваності зафіксовано в Івано-Франківському районі – 772 особи.

"Неприємно повідомляти таку статистику, адже такої кількості хворих на Прикарпатті не було навіть під час найгірших часів, коли пандемія COVID-19 тільки набирала обертів. Насправді, ця ситуація була прогнозованою та очікуваною", - додав Савчук.

Раніше УНІАН писав, що в Україні одна з областей наблизилась до "червоної зони" - вже тривалий час "помаранчевими" залишаються Сумська та Івано-Франківська області. Втім, в останній епідпоказники погіршилися.

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