На сьогодні "помаранчевими" в Україні залишаються дві області.

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Так, станом на ранок, 17 січня, помаранчевому рівню відповідають дві області, в одній із яких погіршилася ситуація з COVID-19.

За даними МОЗ, вже тривалий час "помаранчевими" залишаються Сумська та Івано-Франківська області. Втім, в останній епідпоказники погіршилися.

Зокрема, в Івано-Франківській області наразі є перевищеним показник динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 54,3% - норма має становити не більш як 50%.

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Разом з тим, в обох "помаранчевих" регіонах фіксують зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування: в Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2% (допустима норма – не більше 20%).

Решта регіонів України відповідають "жовтій" зоні карантину.

Зазначимо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до "червоної" зони.

Водночас в "помаранчевій" зоні місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.

Як писав УНІАН, з початку пандемії в Україні підтвердили 3 759 530 випадків захворювання. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 98 361 хворий.

Впродовж останньої доби в Україні виявили 5 072 випадки коронавірусної хвороби.

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