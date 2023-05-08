Миттєве скасування, за словами міністра, не є можливим через економічні чинники.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19, ще до того, як час їхньої дії спливе 30 червня.

Як пишуть "РБК-Україна" та "Укрінформ", на зустрічі з журналістами голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що уряд незабаром почне підготовку до скасування постанови про карантин. Миттєве скасування, за словами міністра, не є можливим через економічні чинники.

"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", – уточнив міністр.

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Ляшко також зазначив, що вакцинація проти COVID-19 поступово ставатиме рутинним щорічним щепленням напередодні епідсезону. Цього року щеплення ще будуть проводити безкоштовно, тож міністр закликав українців, які не пройшли базовий курс щеплень та не отримали дві бустерні дози вакцини, надолужити пропущені щеплення.

Пандемія COVID-19 - останні новини

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно назвала коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу. Через більш як три роки, 5 травня 2023 року, організація оголосила про скасування статусу пандемії COVID-19. Також ВООЗ рекомендувала перейти на реагування на коронавірусну хворобу як на інші інфекційні захворювання та скасувати обмежувальні заходи, пов'язані з міжнародними поїздками.

За цей час, за інформацією МОЗ, в Україні було виявлено понад 5,5 млн випадків захворювання (із них понад 400 тисяч – серед дітей). Внаслідок хвороби померли понад 112 тисяч людей.

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