Дієтологи відзначили, що горіхи є відмінним виходом, якщо ви хочете знайти корисний перекус.

Коли виникає тяга до перекусу, знайти щось одночасно смачне і ситне може виявитися непросто. Саме тому горіхи є одним з кращих варіантів закусок, пропонуючи все: від чудового смаку до універсальності і ситості.

Будучи чудовим джерелом клітковини, білка та корисних жирів, горіхи сповнені користі для здоров'я. Зокрема, горіхи покращують здоров'я серця, мозку і зменшують запалення, пише Eatthis. Хоча всі горіхи можуть допомогти поліпшити загальний стан здоров'я, серед них є і найкорисніші.

Фісташки мають безліч переваг для здоров'я і є єдиним горіхом, який вважається "повноцінним білком", тобто вони забезпечують всі незамінні амінокислоти, які організм не може виробляти сам, пояснила дієтолог Лорен Манакер. Ще однією перевагою фісташок є їх антиоксидантні властивості.

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Волоські горіхи - одні з найкорисніших горіхів, якими ви можете насолоджуватися. Спеціаліст зазначила, що вони допомагають здоров'ю серця, мозку та очей.

Горіхи макадамії не такі популярні, але згідно з дослідженнями, вони також приносять багато користі для здоров'я. "Дані показують, що горіхи макадамії можуть бути включені в здоровий для серця раціон, який знижує фактори ризику серцево-судинних захворювань", - розповіла Манакер.

Мигдаль чудово підходить для перекусу, оскільки він містить корисні жири, білки та клітковину, які допоможуть вам почуватися ситими, але цей горіх відрізняється від решти тим, що містить найвищий рівень вітаміну Е - лише одна унція мигдалю містить 45% вітаміну Е. Вітамін Е має потужні антиоксидантні властивості і відомий тим, що допомагає зменшити запалення та покращити імунну функцію, а також знижує ризик ішемічної хвороби серця та покращує здоров'я мозку та очей.

Бразильські горіхи не тільки містять достатню кількість білка та жиру, що робить їх ситною закускою. Всього в одному бразильському горісі ви отримаєте 96 мікрограмів селену, а це вже 174% денної норми. Організму селен необхідний для метаболізму гормонів щитовидної залози, захисту від окисного пошкодження і синтезу ДНК.

Кешью - це не що інше, як дуже здорова закуска. Кешью багатий білком, корисними жирами та вітамінами, такими як вітамін K та магній. Цей горіх може бути особливо корисним для людей з діабетом 2 типу.

Пекан має трохи менше білка і клітковини, ніж багато інших горіхів, але вони компенсують це здоровими жирами та рівнем вітаміну В, цинку та марганцю. Цей горіх також пов'язаний з поліпшенням здоров'я серця і рівня інсуліну.

Фундук може забезпечити значну частину добової норми таких речовин, як вітамін Е, марганець і магній. Фундук містить високий рівень антиоксидантних рослинних сполук, які пов'язані з більш низьким рівнем запалення і окисного стресу. Деякі дослідження також показали, що фундук може допомогти поліпшити здоров'я серця.

Інші новини про користь горіхів

Вчені встановили, що станеться з тілом, якщо ви будете їсти горіхи кожен день. По-перше, за даними вчених, горіхи можуть дати заряд антиоксидантів. По-друге, вони можуть покращити настрій та здоров'я мозку та допомогти регулювати рівень цукру в крові.

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