Додавання цих горіхів з високим вмістом білка в раціон може поліпшити загальний стан здоров'я.

Коли справа доходить до здорового перекусу або підвищення вмісту білка в їжі, горіхи стануть розумним вибором.

Дієтолог Дестіні Муді розповіла про горіхи з найвищим вмістом білка і дала поради щодо включення їх в раціон, пише Eatthis. Крім того, що горіхи дають відчуття ситості і підтримують контроль ваги білки з горіхів можуть стати цінним доповненням до раціону. Більш високе споживання горіхів також пов'язане з кращим контролем рівня цукру в крові і може допомогти запобігти резистентності до інсуліну.

Арахіс

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Арахіс є відмінним вибором. Ці горіхи дуже універсальні, і їх можна вживати різними способами, в тому числі як бутерброд з арахісовим маслом, смажений арахіс або основа для домашніх соусів. "Арахіс містить найбільшу кількість білка серед усіх інших горіхів. Він також є хорошим джерелом магнію, який допомагає регулювати рівень цукру в крові", - сказала Муді.

Мигдаль

Мигдаль - джерело рослинного білка, корисних жирів, клітковини, вітаміну Е та мінералів, таких як магній.

"Мигдаль багатий вітаміном Е, який є важливим антиоксидантом, відомим тим, що допомагає виводити з організму вільні радикали та запальні сполуки", - пояснила Муді. "Вони також можуть допомогти знизити рівень холестерину. Крім того, в них менше жиру, ніж у багатьох інших горіхах, що робить їх більш придатними для дієти для схуднення", - додала дієтолог.

Фісташка

Одна також є багатим джерелом клітковини, корисних жирів, вітамінів, мінералів та антиоксидантів, таких як флавоноїди та антоціани, які мають сильну протизапальну дію. "Фісташки чудові тим, що містять усі дев'ять незамінних амінокислот, які організм не може виробляти сам і повинен отримувати їх з їжею", - сказала Муді.

Кешью

"Мідь, якої багато в кешью, може допомогти підтримати здоров'я кісток і серцево-судинної системи. Кешью також відомий як родич арахісу з більш багатим смаком, і наука показує, що смажені кешью можуть містити більше антиоксидантів" - стверджує Муді.

Фундук

Високий вміст антиоксидантів у фундуку може боротися із запаленнями та знижувати рівень окислення. "Фундук містить більше жиру, ніж більшість горіхів, але він має гарне співвідношення мононенасичених жирів, які, як було доведено, знижують ризик серцевих захворювань", - пояснила Муді.

Волоський горіх

Ці горіхи у формі мозку багаті корисними для серця омега-3 жирними кислотами, які є незамінними для здоров'я серця і мозку. "Волоські горіхи мають один з найвищих показників вмісту жиру серед усіх горіхів. Якщо ви намагаєтеся схуднути, не рекомендується занадто часто їх їсти", - сказала дієтолог.

Користь горіхів

Всім відомо, що горіхи корисні, незалежно від типу - волоські горіхи, мигдаль, фісташки, кешью, адже кожен вид горіхів сповнений поживних речовин. Вчені розповіли, що буде з вашим організмом, якщо їсти горіхи кожен день.

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