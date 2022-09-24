У міністерстві закликають українців вакцинуватися.

У Міністерстві охорони здоров'я України відзначають зростання в країні кількості нових хворих на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі МОЗ.

"Відбувається традиційне зростання кількості нових хворих на COVID-19. Саме тому нагадуємо про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті", - мовиться у дописі.

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У міністерстві зазначили, що в Україні використовується декілька вакцин.

Для первинного курсу вакцинації достатньо використати одну з них: Comirnaty від Pfizer-BioNTech - дві дози вакцини з інтервалом у 3 тижні; CoronaVac від Sinovac Biotech - дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів; Jcovden (Janssen) від Johnson&Johnson - достатньо однієї дози вакцини.

"При повному первинному курсі вакцинації будь-якою з цих вакцин генерується зелений COVID-сертифікат, який є підтвердженням пройденого курсу вакцинації", - нагадали у МОЗ.

Для вакцини Jcovden (Janssen) для деяких дат вакцинації COVID-сертифікат генеруватиметься лише з кінця жовтня через технічні обмеження, спричинені оновленням специфікації сертифікатів у Європейському Союзі та, відповідно, Україні.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, перші масові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 були зафіксовані наприкінці грудня 2019 року.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок пандемії, а уряди багатьох держав запровадили обов'язкові заходи з протидії їй, зокрема вимогу носіння захисних масок.

7 вересня 2022 року епідеміолог, професор Наталія Виноград в ефірі телемарафону висловила думку, що коронавірус перетворився на звичайне сезонне захворювання, яке буде з людством завжди.

За даними МОЗ, за тиждень з 5 по 11 вересня в Україні виявили понад 23,8 тис. хворих на COVID-19.

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