Очікується, що вона почнеться в середині жовтня.

У країнах Північної Європи, де більш холодна і волога погода, зростає кількість випадків COVID-19 і госпіталізацій.

Тривожна ситуація виникла в Бельгії, Великій Британії і Данії, пише Politico.

Управління охорони Здоров'я Бельгії заявило, що в середині жовтня в цьому регіоні очікується нова хвиля COVID-19.

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За останній тиждень в цій країні кількість нових випадків коронавірусу збільшилася на 17%, а госпіталізацій - на 4%.

У Данії також фіксують зростання захворюваності, після тривалого періоду зниження. Там кількість госпіталізацій за останній тиждень зросла на 6%.

Водночас у Великій Британії число нових випадків за тиждень зросло на 13%, а кількість госпіталізацій на 17%.

Пандемія COVID-19

Офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом, який отримав назву covid-19, стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок в китайському Ухані.

Вже в березні 2020 року після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала те, що сталося, пандемією. За останні роки світ пережив кілька хвиль коронавірусу і були виявлені нові штами.

Як раніше повідомляв УНІАН, загальносвітова тенденція на зростання нових випадків COVID-19 проявилася і в Україні.

4 вересня в МОЗ заявили, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу.

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