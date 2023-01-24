Інфікована особа не мала щеплення від COVID-19.

В Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, або "Кракен".

Коронавірус "Кракен" знайшли у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. "За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти", - зазначили у відомстві.

За його даними, тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

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"На своєму засіданні 5 січня 2023 р. технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше (наприклад, у США з 1% на 47 тижні 2022 року до 8% на 50 тижні)", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві поінформували, що з 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом "Omicron" XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2%), Великобританії (8,1%) і Данії (2,2%).

Новий коронавірус - що вже повідомлялося

У світі почав поширюватися новий штам COVID-19 - Omicron XBB.1.5. Цей варіант коронавірусу почав домінувати у США лише за кілька тижнів, тому вважається, що через нього може виникнути нова хвиля пандемії. За даними ВООЗ, що "Кракен" вже знайшли у 29 державах світу.

12 січня стало відомо, що цей варіант вірусу вперше знайшли в РФ. "Кракен" виявлено у Пензенській області.

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