Новий штам COVID вже зафіксували у 29 країнах світу.

Світом шириться новий штам коронавірусу – Omicron XBB.1.5. Він став домінуючим штамом у Сполучених Штатах Америки усього лише за кілька тижнів та може призвести до нової хвилі пандемії.

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове зазначила, що цей штам уже виявили в 29 країнах світу, цитує її слова видання Politico.

"Ми стурбовані його перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші циркулюючі варіанти", – наголосила вона.

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При цьому у ВООЗ не впевнені, що серед людей, які отримали імунітет завдяки вакцинації чи шляхом перенесення попередніх інфекцій коронавірусу, зросте число госпіталізацій і смертності.

Ван Керхове зазначила, що хоча поки що новий варіант виявили в 29 країнах, він може циркулювати в набагато більшій кількості держав. За її словами, ВООЗ працює над аналізом важкості перебігу нового штаму. Його мають опублікувати найближчими днями.

Поширення коронавірусу: останні новини

За перші 20 днів грудня після того, як уряд Китаю скасувало діючі майже три роки обмеження, які стримували коронавірус під контролем, COVID-19 виявили у 250 мільйонів людей. Це 18% населення країни.

Через це низка країн запровадила обмеження на вʼїзд туристів з Китаю. Пекін пригрозив вжити заходів у відповідь проти країн, які вводять COVID-обмеження для прибуваючих з Китаю мандрівників, після рішення влади країни відкрити кордони для міжнародного туризму.

Раніше в Національному інституті здоров’я у США проаналізували тканини пацієнтів, які померли від COVID-19 та виявили, що вірус SAR-CoV-2, який спричиняє захворювання, може поширюватися по всьому організму людини та навіть проникати у мозок.

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