Цей штам характеризується високою заразністю.

У Пензенській області РФ виявили перший на території Росії випадок зараження різновидом коронавірусу "Кракен". Про це повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

"Перший випадок зараження вірусом субваріанту "Омікрона" - XBB.1.5 "Кракен" був зафіксований у Пензенській області, в рамках моніторингу даних секвенування геномів SARS-CoV-2", — йдеться в повідомленні.

Цей штам характеризується високою заразністю. Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали підваріант Омікрон-штаму xBB.1.5 "найбільш заразним з тих, що були виявлені до цього".

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Коронавірус у 2023 році у світі

Нагадаємо, у світі поширюється новий штам коронавірусу – Omicron xBB.1.5. Він став домінуючим штамом у США всього лише за кілька тижнів і може призвести до нової хвилі пандемії. У ВООЗ заявляли, що цей штам вже виявили у 29 країнах світу.

На щастя, коронавірус Omicron XBB.1.5 в Україні не виявлено, ситуація із захворюваністю коронавірусом в країні контрольована. Але все одно не забувайте вакцинуватися.

Раніше в Національному інституті здоров'я в США проаналізували тканини померлих від COVID-19 пацієнтів і виявити, що вірус SAR-CoV-2 може навіть проникати в мозок.

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