Інфекціоніст пояснила, в чому полягає ризик зараження коронавірусом.

В Україні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус. Часто люди інфікуються в лікарнях.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Ольга Голубовська. "Зараз ми госпіталізуємо людей з інших стаціонарів, де вони лікувалися від інших патологій - інфаркту міокарда, інсульту. Саме там вони інфікувалися, тобто відбулося внутрішньолікарняне інфікування", - пояснила ситуацію лікар.

І таких випадків, зазначила Голубовська, дуже багато. "У цих людей на тлі супутньої патології може розвиватися дуже важка форма коронавірусу, що може призвести до смерті через дихальну недостатність", - пояснила фахівець.

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Вона додала, що важкі форми COVID-19 розвиваються і у людей, які вчасно не отримали необхідну терапію, або пізно звернулися за допомогою до фахівців. При цьому, зазначила інфекціоніст, панікувати не варто, головне - вчасно звертатися до лікаря.

"Своєчасне лікування вирішує найголовніше питання - щоб людина вижила. Друге питання - щоб вона вижила без наслідків. COVID-19 має наслідки, тобто постковідний синдром. Тому важливо якомога швидше почати терапію", - пыдсумувала Голубовська.

Коронавірус: новини

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус повідомив, що в грудні 2023 року було зареєстровано майже 10 тис. випадків смерті від коронавірусу, а кількість госпіталізацій різко зросла.

А 16 січня стало відомо, що з початку епідемічного сезону (жовтень 2023 року) в Україні зафіксовано 595 летальних випадків захворювання на COVID-19, в той же час понад 12 млн українців не отримали бустерне щеплення.

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