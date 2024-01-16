Наразі в країні є понад 2 млн доз вакцин і працює 2 тис. пунктів щеплень.

З початку епідемічного сезону (жовтень 2023) в Україні зафіксовано 595 летальних випадків захворювання на COVID-19, водночас понад 12 млн українців не отримали бустерне щеплення.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров’я України, з початку епідсезону було зафіксовано 122 тис. 81 випадок захворювання на COVID-19.

"Загалом з початку епідсезону зареєстровано 595 летальних випадків (серед осіб, які померли із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19), із них 4 - серед дітей віком до 17 років", - зазначили у міністерстві.

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Наголошується, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень (або двох щеплень, якщо вакцинація проведена вакциною "Janssen").

Враховуючи ухвалені восени 2023 року рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, затверджені МОЗ, первинний курс з вакцинації - це: одна доза (якщо вакцинація проведена вакциною "Janssen") та бустерне щеплення; або дві дози первинної вакцинації (якщо щеплення проведені вакцинами "CoronaVac", "Comirnaty" чи іншою дводозною вакциною) та бустерне щеплення.

У МОЗ нагадали, що бустерне щеплення проводять через 5-6 місяців після первинної вакцинації (щонайменше 5 місяців для дорослих та 6 місяців для дітей). Усі наступні щеплення називають додатковим "бустером".

"У грудні 2023 року було проведено 32 тисячі щеплень проти COVID-19. Однак за підсумками 2023 року друге за рахунком щеплення проти COVID-19 не отримали 814 740 українців та 12 214 643 українці не отримали бустерне щеплення", - підкреслили у міністерстві.

Так, понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації, пропустивши бустерне щеплення.

У МОЗ зауважили, що наразі в країні є понад 2 млн доз вакцин. Медики використовують вакцини "Janssen" (виробник "Johnson&Johnson") та "Comirnaty" (виробник "Pfizer"). Для дітей з 5-річного віку використовується вакцина проти COVID-19 "Comirnaty" для дітей (виробник "Pfizer"). Також доступна Омікрон-специфічна вакцина (виробник "Pfizer") рекомендована для бустерних щеплень людям, які мають два щеплення.

У міністерстві також нагадали, що вакцинація проти COVID-19 у 2024 році, як і в попередні роки, є безоплатною для кожного українця. Записатися на неї можна у свого сімейного лікаря або зробити її в пункті щеплень у медзакладах. Наразі працює дві тисячі пунктів щеплень, дізнатись їхні адреси та графік роботи можна, зокрема зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

"Після початку повномасштабної війни робота центрів масової вакцинації, які працювали в ТРЦ та інших пристосованих приміщеннях для масових щеплень, з безпекових міркувань була зупинена. Однак мережа пунктів щеплень, які працюють в амбулаторіях, лікарнях, ЦПМСД, - чинна", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що перевірити свій вакцинальний статус та надолужити щеплення особливо рекомендовано людям із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19: старшим за 60 років; тим, хто має серйозні супутні хвороби (особи із хронічними серцево-судинними хворобами, цукровим діабетом, хронічним захворюванням легень).

Коронавірус: новини

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що у грудні 2023 року було зареєстровано майже 10 тис. випадків смерті від коронавірусу, а кількість госпіталізацій у лікарні та відділення інтенсивної терапії різко зросла.

Директор ВООЗ також зауважив, що варіант коронавірусу JN.1 наразі найчастіше реєструється у світі. Новий домінуючий варіант, як виявилося, набагато краще, ніж попередні, заражає тих, хто вакцинований або раніше був інфікований.

Професор, вірусолог Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я Алла Мироненко висловила думку, що цей штам ще не дістався України. Але, зазначає, що "якщо воно вже є в Європі, то воно точно буде" через деякий час і в Україні.

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