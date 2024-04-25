Зокрема йдеться про такі хвороби, як малярія та лихоманка денге.

Вчені попередили, що більша частина населення Землі до кінця століття може бути під ризиком зараження хворобами, які передають комарі, а саме малярією та тропічною лихоманкою. Про це пише Sky News.

Експерти стверджують, що спалахи хвороб, які передаються комарами, спричинені глобальним потеплінням. Вони можуть поширитись на частини Північної Європи та інші регіони світу впродовж наступних декількох десятиліть.

За інформацією Агентства з охорони здоров'я Великої Британії, у країні кількість випадків завезення із-за кордону малярії минулого року перевищила дві тисячі вперше за останні 20 років. У відомстві розповіли, що у 2023 році в Англії, Уельсі та Північній Ірландії, було підтверджено 2 004 випадки малярії після подорожей за кордон, порівняно з 1 369 у 2022 році.

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В Агентстві додали, що це зростання пов'язане з відродженням малярії у багатьох країнах і збільшенням кількості закордонних подорожей після зняття пандемічних обмежень.

Своєю чергою по всьому світу кількість випадків захворювання на лихоманку денге, яку зареєструвала Всесвітня організація охорони здоров'я, за останні 20 років зросла в десять разів, а саме з 500 тисяч у 2000 році до понад п'яти мільйонів у 2019 році.

Також у виданні зазначили, що з 2000 року комарі, які переносять лихоманку денге, перемістилися до 13 країн Європи, а у 2023 році локальне поширення хвороби спостерігалося у Франції, Італії та Іспанії.

"Глобальне потепління внаслідок зміни клімату означає, що переносники хвороб, які переносять і поширюють малярію та тропічну лихоманку, можуть оселитися в більшій кількості регіонів, а спалахи виникатимуть там, де люди, ймовірно, імунологічно наївні, а системи громадського здоров'я не готові. Сувора реальність полягає в тому, що більш тривалі спекотні сезони збільшать сезонне вікно для поширення хвороб, що переносяться комарами, і сприятимуть все більш частим спалахам, з якими все складніше боротися", - попередила професор Каталонського інституту досліджень та перспективних досліджень в Іспанії Рейчел Лоу.

На думку дослідників, якщо глобальне потепління обмежиться 1 градусом Цельсія, то до 2100 року кількість населення, яке схильне до ризику малярії та денге, може збільшитися ще на 2,4 млрд осіб порівняно з 1970-1999 роками.

Водночас фахівці спрогнозували, якщо поточна траєкторія викидів вуглецю та зростання населення збережеться, то до кінця століття 4,7 млрд людей можуть постраждати від лихоманки денге і малярії.

"Ми повинні передбачати спалахи і втручатися на ранній стадії, щоб запобігти виникненню хвороб", - додала професор Лоу.

У Politico зазначили, що такі висновки були представлені на Глобальному конгресі ESCMID (Європейське товариство клінічної мікробіології та інфекційних хвороб - УНІАН) в Барселоні (Іспанія).

Що таке малярія

Малярія є важкою, а іноді смертельною хворобою, яку передають найпростіші роду Plasmodium, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Зазначається, що збудник потрапляє в організм людини через укус комара. Кожного року в Україні реєструється близько 50 випадків малярії, приблизно десята частина хворих помирає. У Центрі додали, що всі випадки, які були зареєстровані, було привезено з ендемічних з малярії країн українцями, які подорожували, та іноземцями, переважно студентами.

"Існує п’ять видів малярійних плазмодіїв, які уражають людей: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale та P. knowlesi. Тропічна малярія, спричинена P. falciparum, має найважчий перебіг та спричинює найбільше смертей. Малярійні плазмодії, які спричинюють триденну (P. vivax) або овале-малярію (P. ovale), можуть зберігатися в організмі хворого до 3-х років та призводити до рецидивів хвороби", - зазначили фахівці.

Лихоманка Денге: що відомо

У Центрі громадського здоров'я також розповіли, що гарячка денге є гострою інфекційною хворобою, яка схильна до епідемічного поширення. Симптомами цієї лихоманки є:

гарячка;

інтоксикація;

біль у м’язах, суглобах;

екзантема;

лімфаденопатія;

лейкопенія;

інколи - геморагічний синдром.

"Майже 2,5% хворих на гарячку Денге помирає. Збудник хвороби - вірус роду Flavivirus. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи. Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia", - пояснили у повідомленні.

Інші застереження від дослідників

Раніше вчені повідомили, що небезпечна спека для здоров'я людини посилюється в країнах Європи. Загалом така спека є загрозою для людей, які працюють на відкритому повітрі, людей похилого віку та людей, які мають захворювання, такі як серцево-судинні та діабет.

Також дослідники заявили, що наступна пандемія буде спричинена вірусом грипу. Така версія ґрунтується на результатах багаторічних досліджень, які показали, що вірус грипу весь час еволюціонує та мутує.

"Щозими грип з'являється. Ці спалахи можна назвати маленькими пандеміями. Вони більш-менш контролюються, тому що різні штами, які їх викликають, недостатньо вірулентні - але не обов'язково буде так завжди", - пояснив дослідник Йон Салмантон-Гарсія з Кельнського університету.

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