Обидва пацієнти померли від сепсису і пневмонії.

Дві смерті людей, що заразилися мавпячою віспою, зафіксували у Мексиці та на Кубі. Жодна з країн не пов'язувала ці випадки з хворобою.

Про це пише Reuters

У Міністерстві охорони здоров'я Мексики заявили, що розслідують смерть ВІЛ-позитивного пацієнта, який помер від септичного шоку і пневмонії. У нього був позитивний результат тесту на віспу мавп.

Всього в країні офіційно підтвердили 386 випадків зараження віспою мавп і 862 ймовірних.

У свою чергу Куба повідомила про смерть 50-річного італієць. У нього також діагностували віспу мавп. У звіті про розтин зазначено, що причиною смерті став сепсис, пов'язаний з пневмонією і пошкодженням органів

Що таке мавпяча віспа

Віспа мавп - це вірус, яким людина може заразитися від тварин. Симптоми схожі на ті, які фіксували у пацієнтів з натуральною віспою, але менш серйозні.

Серед них: лихоманка, головний біль, слабкість, висипання на шкірі. Зазвичай симптоми самі проходять протягом двох-трьох тижнів, але в деяких випадках виникають ускладнення, які можуть привести до смерті.

За даними ВООЗ, у 92 країнах світу зафіксували вже понад 35 тисяч випадків цієї хвороби. З них 12 осіб померли.

В кінці липня ВООЗ оголосила спалах віспи мавп "надзвичайною ситуацією".

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