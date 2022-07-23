Експерти підкреслюють, що хто завгодно може заразитися віспою мавп.

У ВООЗ оголосили спалах віспи мавп "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення".

Про це заявив Глава ВООЗ Тедрос Гебреісус.

Глава ВООЗ заявив, що комітет не зміг досягти консенсусу, проте рішення ухвалено.

У ВООЗ заявили, що спалах фіксували переважно серед чоловіків, які мають секс з чоловіками, особливо тими, у яких кілька партнерів — "це означає, що його можна зупинити за допомогою правильних стратегій в правильних групах".

Разом з тим експерти підкреслюють, що хто завгодно може заразитися віспою мавп.

Віспа мавп:

Віспа мавп - вірус з дволанцюговою ДНК. Такі віруси можуть виправляти свої помилки при відтворенні генетичного матеріалу, але вони менш схильні до мутацій.

Станом на 6 червня 2022 року випадки зараження виявлені у 27 країнах. Вже 10 червня у Польщі підтвердили перший випадок інфікування віспою мавп. Пацієнт перебував на ізоляції в лікарні, з ним провели епідеміологічне опитування.

Вчені дійшли висновку, що вірус віспи мавп циркулює серед людей з 2018 року. Виявлено дві версії мавпячої віспи серед пацієнтів у США.

26 червня 2022 року в ВООЗ заявили, що спалах мавпячої віспи не є надзвичайною міжнародною ситуацією.

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