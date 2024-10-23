Фахівці запевняють, що ризик для широкого населення поки що залишається низьким.

У Європі зареєстровано випадок нового варіанта mpox (вірус мавпячої віспи). На думку світового лідера у розробці діагностичних технологій Roche (Швейцарія), у Європі заражених людей більше, ніж відомо офіційно.

Як повідомляє Reuters, генеральний директор компанії Roche Томас Шинеккер заявив, що в Європі зареєстровано більше випадків зараження вірусом mpox, ніж було відомо раніше.

"Схоже, що в Європі вже більше випадків зараження mpox, можливо, не всі вони висвітлені у ЗМІ", - сказав гендиректор.

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Він також звернув увагу на перший зареєстрований випадок нового варіанта mpox, про який Німеччина повідомила у вівторок. При цьому Інститут Роберта Коха, який відповідає за охорону здоров'я країни, вчора заявив, що ризик для широкого населення поки що залишається низьким.

За словами Шинеккера, попит на тести Roche на mpox "поки невисокий, але ми можемо впоратися з попитом, збільшеним у 10 разів". Він додав, що у разі пандемії зі швидшим розповсюдженням вірусу, компанії знадобиться від шести до дев'яти місяців, щоб ще більше наростити виробництво діагностичних тестів.

Як пише Reuters, у серпні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила новий варіант вірусу глобальною надзвичайною ситуацією світового масштабу. Це було після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на сусідні країни.

Перший випадок поширення за межі Африки було зафіксовано 15 серпня, коли світові органи охорони здоров'я підтвердили інфекцію новим штамом вірусу mpox у Швеції.

Що відомо про вірус mpox

Мрох - термін позначення вірусу, раніше відомого як "вірус мавпячої віспи" (monkeypox). Це зоонозне захворювання - передається від тварин до людини. Вірус був уперше виявлений у 1958 році серед мавп, яких утримували для досліджень, і звідси виникла первісна назва - "мавпяча віспа". Однак захворювання може також передаватися з інших тварин, таких як гризуни.

Хвороба викликає симптоми, схожі на віспу, включаючи лихоманку, головний біль, втому, збільшення лімфатичних вузлів та висипання, що переходить у пухирі та виразки. Захворювання зазвичай протікає менш тяжко, ніж "звичайна" віспа, і більшість випадків проходять самостійно за кілька тижнів.

Вірус передається через тісний контакт із зараженою людиною, твариною або матеріалами, які були в контакті з вірусом (наприклад, постільна білизна). Зараження може відбуватися через ушкодження шкіри, дихальні шляхи або слизові оболонки очей, носа та рота.

Як повідомляв УНІАН, варіант Covid XEC, який вперше зареєстрували у червні 2024 року, вже виявили у Великій Британії, США, Данії та інших країнах. Існують побоювання, що вже найближчої зими він може стати домінуючим штамом. У серпні дослідники передбачили, що XEC може стати більш поширеним протягом кількох тижнів чи місяців. Нещодавно повідомлялося, що його випадки зареєстровані у 29 країнах та 24 штатах США.

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