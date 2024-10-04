Він швидко еволюціонує та випереджає раніше відомі підваріанти.

Варіант Covid XEC, який вперше зареєстрували у червні 2024 року, вже виявили у Великій Британії, США, Данії та інших країнах. Існують побоювання, що вже найближчої зими він може стати домінуючим штамом.

Як повідомляє The Independent, у серпні дослідники передбачили, що XEC може стати більш поширеним протягом кількох тижнів чи місяців. Наразі його випадки зареєстровані у 29 країнах та 24 штатах США. Найвищий рівень поширення зафіксовано у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC. У світі виявлено понад тисяча випадків цього штаму.

За словами аналітика даних Covid Майка Хані, XEC - це підваріант Omicron, який вперше був виявлений влітку у Берліні й тепер швидко поширюється Європою, Північною Америкою та Азією. "Цей штам є комбінацією варіантів KS.1.1 і KP.3.3, і його симптоми схожі з симптомами інших варіантів Covid, включаючи втому, головний біль, біль у горлі й високу температуру", - йдеться в статті.

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За словами директора Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу, XEC більш заразний, але передбачається, що раніше адаптовані вакцини від Covid зможуть захистити від нової загрози. У крайньому випадку, навіть у разі інфікування, вакцинації та ревакцинації зменшать тяжкість захворювання, а також позбавлять необхідності в стаціонарному лікуванні.

Баллу також зазначив, що XEC вже найближчої зими може стати домінуючим типом захворювання, оскільки швидко еволюціонує та випереджає раніше відомі підваріанти. У зв'язку з цим фахівці закликають до ретельнішого вивчення XEC, включаючи його прояви. Зараз відомі симптоми аналогічні класичним проявам Covid-19 - лихоманка, біль у горлі, кашель, втрата нюху та апетиту, а також "ломота" у всьому тілі.

Як зазначається в публікації, центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують населенню дотримуватися правил гігієни та вживати відповідних заходів для покращення якості повітря у житлових приміщеннях та офісах.

Як зазначають деякі інші джерела, станом на кінець вересня від нової загрози найбільше страждали Данія та Німеччина. Було відомо, що в Європі поширення ХЕС коливається на рівні 6%, а, наприклад, у Словенії вже зареєстровано 10% людей із Covid, інфікованих саме XEC. Також наголошується на тому, що він відрізняється деякими мутаціями - саме ця особливість сприяє його швидкому розповсюдженню. Зокрема, на це звертав увагу в мережі Х американський вчений, директор інституту Scripps Research Ерік Топол.

Небезпечні віруси

Нагадаємо, раніше в Руанді повідомили про спалах вірусу Марбург. Його симптоми включають летаргію, лихоманку, сильні головні болі, блювання, діарею та серйозну кровотечу.

Відомо про загибель дев'яти людей, ще 18 ізолювали. Зазначалося, що більшість загиблих працювали у відділенні інтенсивної терапії. Владі довелося обмежити кількість присутніх на похороні, щоб вірус не поширювався далі.

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