Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря.

Міністерство охорони здоров’я визначило перелік діагнозів при яких можуть призначатися ліки з медканабісу. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

МОЗ визначило особливості призначення та застосування ліків з медичного канабісу, виготовлених в умовах аптеки. Затверджено також і перелік хвороб і станів, за яких вони призначатимуться. Зазначається, що перелік заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності, також він періодично переглядатиметься за наявності нових доказових досліджень.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря "первинки" або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

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Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт страждає від хронічного або нейропатичного болю та/або спастичності, які спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення;

діабетична нейропатія;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгії внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців та сплетінь;

компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах;

мононевропатії верхньої кінцівки;

мононевропатії нижньої кінцівки;

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку;

внутрішньочерепні травми.

Також можуть призначатися такі ліки при нудоті та блюванні внаслідок хімієтерапії під час лікування новоутворень, при хворобі Паркінсона, синдромі де ля Туретта, при рефрактерній (фармрезистентній) епілепсії. Також йдеться про захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто, синдром Драве, туберозний склероз.

Ліки з канабісу також призначатимуться при втраті ваги, яка пов’язана з анорексією у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини. Та при інших захворюваннях виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

В МОЗ зазначають, що загалом йдеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом.

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

В МОЗ повідомили, що дітям також можна призначати такі ліки, проте виключно за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу в них становить більше 20:1, а максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла.

Водночас ліки на основі медичного канабісу не призначають вагітним та жінкам, які годують груддю (у разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом); пацієнтам із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу, а також у разі, якщо у пацієнта є тяжкі розлади особистості (виняток – депресія, пов’язана з основним захворюванням).

Серед протипоказань – підвищена чутливість до канабіноїдів або будь-якої іншої допоміжної речовини лікарського засобу. Пацієнтам, що мають помірні або тяжкі порушення функції печінки, призначати лікарські засоби канабісу не рекомендується або ж дозволяється за умови зменшення дозування.

В МОЗ зазначають,що приймання лікарського засобу на основі канабісу має бути припинено, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту або у разі серйозних побічних реакцій (в тому числі пов’язаних із психічним станом).

Легалізація канабісу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2023 року Верховна Рада України проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу. 16 серпня 2024 року закон набув чинності.

Законом, зокрема визначається, що обіг конопель для медичних цілей, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу допускається у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництві (виготовленні) наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування у медичній практиці, за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах такого обігу.

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