Нардеп зауважує, що незважаючи на набуття законом чинності сьогодні, для його впровадження готові ще не всі підзаконні акти.

В Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу.

Йдеться про ухвалений в грудні Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування".

Законом, зокрема визначається, що обіг конопель для медичних цілей, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу допускається у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництві (виготовленні) наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування у медичній практиці, за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах такого обігу.

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Перелік форм лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, перелік захворювань та станів, за наявності яких призначаються такі лікарські засоби, особливості їх призначення та медичного застосування визначаються Міністерством охорони здоров’я України.

Як відомо, передбачалося, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим законом. Як зазначається у картці відповідного закону на сайті парламенту, сьогодні, 16 серпня, відбулося введення його в дію.

Водночас народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі стосовно набуття сьогодні чинності законом про медичний канабіс зауважив, що "для впровадження ще не вся підзаконка готова".

Легалізація медичного канабісу в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні 2023 року народний депутат від "Голосу" Ольга Стефанишина, говорячи про медичний канабіс, зазначила, що щонайменше 6 млн українців з психологічними травмами та розладами потребують подібного лікування.

21 грудня Верховна Рада України проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу. Він регулює використання канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Железняк тоді зазначив, що розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і переслідуватиметься поліцією.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. За словами депутата, вирощувати їх зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для поліції. Кожен кущ матиме індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Наприкінці травня Кабінет міністрів України виключив канабіс, його смолу, екстракти та настоянки з переліку особливо небезпечних речовин. У МОЗ зауважили, що рішення уряду набуде чинності 16 серпня - одночасно із введенням в дію закону про медичний канабіс.

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