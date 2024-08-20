Хворі на післятравматичний розлад, ймовірно, права на його отримання не матимуть.

Хоча закон про медичний канабіс було ухвалено ще у грудні минулого року, Міністерство охорони здоров’я досі не узгодило перелік захворювань та станів, за яких пацієнти матимуть право на отримання медичного канабісу. Про це у коментарі УНІАН розповіла член Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.

Вона нагадала, що 16 серпня відповідний закон набув чинності. І до цього часу Міністерство охорони здоров’я мало розробити та спільно з Кабміном ухвалити низку підзаконних актів.

Вирощування канабісу

"Частина з них уже ухвалена, частина ще в процесі. І ми очікуємо найближчим часом побачити ухвалення ліцензійних вимог саме для вирощування цих рослин і виробництва ліків на основі медичного канабісу", - сказала депутат.

За її словами, усі ці правила мають відповідати стандартам, які діють у Європейському Союзі. "Найкращі практики, які використовуються в Європейському Союзі, будуть використовуватися в Україні", - зауважила Стефанишина і додала, що є, зокрема певні вимоги до приміщень, в яких вирощуватимуться рослини.

Крім того, буде розроблено інформаційну систему, яка наразі в процесі. "Міністерство охорони здоров’я обіцяє, що готовою вона буде на початок жовтня. Це система, яка буде відслідковувати медичний канабіс від насіння, яке потрапляє на вирощування, і до лікарського засобу", - пояснила парламентар.

Вона висловила сподівання, що МОЗ встигне зробити це, і з жовтня "вже запуститься цей процес".

"Але вже зараз виробники, які можуть і хочуть завозити такі ліки в Україну, можуть це робити, зареєструвавши такий лікарський засіб. Тобто зараз вже немає перепон для того, щоб реєструвати ліки на основі медичного канабісу, оскільки з 16 серпня медичний канабіс був перенесений з переліку заборонених речовин до переліку речовин, які можуть використовуватися в медичних та наукових цілях", - зауважила представниця Комітету.

Кому призначатимуть лікування канабісом

За словами Стефанишиної, перелік станів, тобто хвороб, за яких буде дозволено терапію медичним канабісом, наразі також перебуває в процесі затвердження.

"Міністерство обіцяє опублікувати його якомога швидше. Але з того, що нам відомо, ми бачили проекти цих рішень, здебільшого, там біль, - це так використовується в усьому світі, - який спричинений різними хворобами. Онкологія, різні стани, які призводять до хронічного болю. Також нудота при вживанні хіміотерапії, хвороба Альцгеймера, фармрезистентна епілепсія… і ще деякі хвороби", - розповіла вона.

Водночас депутат зауважила, що в цьому переліку немає посттравматичного стресового розладу, хоча канадські та ізраїльські дослідження доводять ефективність медичного канабісу при ПТСР.

"Ми закликаємо Міністерство охорони здоров’я після того, як цей акт буде ухвалений, все-таки дослухатися до міжнародної спільноти і додавати ці стани також. Тому що, я думаю, в Україні це надзвичайно актуально сьогодні", - сказала Стефанишина і додала, що сподівається, що МОЗ узгодить всі питання вже ближчими днями.

Крім того, на запитання, про яку кількість військовослужбовців може йтися, якщо ПТСР додадуть до цього переліку, вона зазначила, що чітко сказати складно, але загалом йдеться про мільйони людей в Україні.

"До війни, до таких активних військових дій, ми мали два мільйони людей тільки з онкологією, епілепсією, різними такими станами. А зараз це ще плюс чотири, напевно, мільйони - це так, загалом, інформація оціночна, але я думаю, що вона відповідає дійсності", - сказала парламентар.

Легалізація канабісу для медичних цілей

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2023 року ВР проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу. Він регулює використання канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк тоді зазначив, що розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і переслідуватиметься поліцією.

За даними останніх опитувань, досі менше половини українців підтримують легалізацію медичного канабісу, хоча відповідний закон вже набув чинності. Втім соціологи зазначають, що громадська думка щодо цього питання значно змінилася за останній час.

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