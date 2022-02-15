Спочатку Музафер думав, що коронавірус стане для нього вироком.

У Туреччині чоловік встановив рекорд із найтривалішого захворювання на COVID-19. Сам він цьому не дуже радий, адже хворів цілих 14 місяців.

Про це повідомляє ТСН.

56-річний Музафер Каясан підчепив хворобу ще у 2020 році. Ситуація виглядала дуже небезпечно, адже у чоловіка були серйозні хвороби. На той момент у нього була лейкемія й ослаблений імунітет. Спочатку Музафер думав, що коронавірус стане для нього вироком. Чоловік сильно переймався, чи зможе він вижити.

На щастя, чоловік не помер. Він хворів на понад 400 днів. Мешканцю Туреччини не могли зробити щеплення від COVID-19, адже кожного разу, коли йому робили тест на коронавірус, результат був позитивним. Таких тестів йому зробили 78.

Більшість часу Музафер проводив на ізоляції в лікарні. З родиною він бачився лише через вікно. Нині він жартує, що коронавірус просто дуже ним захопився, а тому й не хотів "відпускати".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ розказали, як відрізнити COVID-19 від сезонної алергії та що між ними спільного.

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