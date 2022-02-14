У вірусу та алергічної реакції є кілька принципово різних симптомів. Про них корисно знати, адже весна вже на порозі.

У коронавірусу та інших хвороб (особливо вірусних) часто схожі симптоми. Через пандемію та велику кількість хворих на COVID-19 багато людей не знають, як відрізнити захворювання.

У Міністерстві охорони здоров'я України вирішили розказати, чим відрізняються COVID-19 та сезонна алергія. За словами медиків, коронавірус, як і сезонна алергія, викликає кашель, нежить та утому. Утім, є певні відмінності, які допоможуть відрізнити алергію від коронавірусної хвороби:

підвищена температура більше вказує на коронавірусну хворобу, ніж на алергію;

біль в тілі, втрата або спотворення запахів та смаків можуть свідчити про наявність COVID-19.

Також при алергії та при COVID-19 можуть бути такі симптоми:

головний біль;

біль у горлі:

чхання;

задишка.

Проте свербіж очей та сльозотеча є ознаками алергії.

Фахівці МОЗ зазначають: якщо ви відчуваєте симптоми вірусного захворювання – краще перестрахуватися та пройти тест на коронавірусну інфекцію. Адже крім загальних симптомів з алергією, COVID-19 схожий на грип та ГРВІ. Подібні симптоми – головний біль, нежить, кашель та підвищення температури тіла.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, як відрізнити COVID-19 від сезонного грипу.

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