Мобільні аптеки працюватимуть виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

У Міністерстві охорони здоров’я України заявили про початок роботи в Україні першої мобільної аптеки.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі МОЗ, цей проект має розв'язати питання доступності ліків в селах. Крім того, в період воєнного стану мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Так, перша така мобільна аптека розпочала свою роботу у Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які доставлятимуть ліки до сіл та селищ без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів.

Відео дня

Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко під час візиту на Харківщину зауважив, що одне з питань, яке порушувалося президентом під час останнього засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, та над вирішенням якого міністерство активно працює вже певний час, - це доступність ліків в селах.

"Тепер жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою "Доступні ліки", тобто безоплатно або з невеликою доплатою. Сподіваюся на активну позицію та залученість інших субʼєктів аптечного ринку до цієї ініціативи в різних областях України. Дуже важливо об’єднати зусилля влади і бізнесу задля забезпечення доступності медпрепаратів", - сказав він.

Водночас зазначається, що у мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії).

У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря. "Мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти", - додали у МОЗ.

Доступ до медицини в окупації:

Раніше маріупольська міськрада повідомила, що захоплене росіянами місто перебуває на межі епідемії - за останні тижні зафіксовано збільшення кількості хворих на вірусні інфекції.

У медичних закладах міста є брак необхідних ліків та обладнання, а окупанти не кажуть, чи це спалах гострої респіраторної вірусної інфекції, чи поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини: