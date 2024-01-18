У місті зросла кількість хворих на вірусні інфекції.

Тимчасово окупований Маріуполь Донецької області опинився на порозі епідемії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Як передають місцеві пабліки, за останні чотири тижні у тимчасово окупованому місті збільшилася кількість хворих на вірусні інфекції. Дедалі більше містян звертаються за медичною допомогою до лікарень. У багатьох спостерігається висока температура, сильний кашель та інші неприємні симптоми", – йдеться у повідомленні.

При цьому російські загарбники не повідомляють, чи це спалах ГРВІ, чи йдеться про поширення коронавірусної інфекції COVID-19. У медзакладах зруйнованого росіянами міста не вистачає ні обладнання, ні ліків.

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"Лікарні ніяк не підготували до періоду розповсюдження інфекційних захворювань, особливо що стосується хворих на ковід. У медзакладах не вистачає необхідних препаратів та обладнання. Через низький рівень медицини в окупації захворюваність зростає. Тож у місті можлива епідемія", – додали в міськраді.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники чинять тиск на місцевих мешканців, змушуючи їх до так званої паспортизації. Також росіяни збирають підписи на підтримку диктатора Володимира Путіна. Тим часом на лівобережжі Херсонщини окупанти готують списки на мобілізацію.

Крім того, у Центрі національного спротиву повідомили, що Кремль планує перетворити окуповані території на звалище для російського сміття. На сході хочуть побудувати низку сміттєзвалищ, і звозити сміття туди планують не лише з тимчасово окупованих територій, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей РФ.

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