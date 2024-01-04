Ініціатива може повністю розв’язати проблему доступних ліків на території України вже у першій половині 2024 року, заявляють у Мінреінтеграції.

Державний поштовий оператор з 1 лютого планує реалізувати пілотний проект "Укрпошта-Ліки" на деокупованих і прифронтових територіях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року. Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві. Також наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.

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Крім того, у планах впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

"Укрпошта": останні новини

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26 грудня стало відомо, що "Укрпошта" через блокаду західного кордону вперше з 2002 року прийняла міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами.

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