На території України планують розгорнути 10 хабів-складів для зберігання лікарських засобів.

В Україні можливе розташування 10 інноваційних хабів для зберігання лікарських засобів та впровадження технологій автономної авіадоставки цих ліків.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда за результатами зустрічі із компанією-розробником новітніх логістичних рішень Zipline, інформує прес-служба МОЗ.

Компанія планує на території України реалізувати пілотний проект: розмістити 10 хабів-складів для зберігання лікарських засобів.

Розпочати зведення таких складів мають намір з Київського регіону.

Тому під час зустрічі сторони обговорили можливе розташування хабу та потенційні маршрути доставки. "Також компанія пропонує надання послуг доставки ліків у 100 км від складів за одну годину з максимальною масою вантажу 2 кг", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі також обговорили питання забезпечення умов зберігання/дотримання холодового ланцюга при транспортуванні, фіксування фактів доставки. Крім того, мова йшла про особливості роботи під час війни, зокрема з приводу безпеки використання дронів.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня стало відомо, що на території тимчасово окупованої Херсонської області не працюють близько 90% аптек, а ціни зросли в 3-5 разів на більшість препаратів.

Вас також можуть зацікавити новини: