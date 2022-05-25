Деякі аптечні мережі, за словами провізорів, планують взагалі припинити свою роботу в регіоні.

На території тимчасово окупованої Херсонської області не працюють близько 90% аптек, а ціни зросли в 3-5 разів на більшість препаратів.

Про це повідомив голова правління КримЅОЅ Денис Савченко.

"У тимчасово окупованій Херсонській області складна ситуація з ліками. Майже всі аптеки - 90%, не працюють. Деякі аптечні мережі, за словами провізорів, планують взагалі припинити свою роботу в регіоні", - розповів Савченко.

За його даними, в аптеках залишилися дуже дорогі вузькоспеціалізовані препарати, вітаміни, лікарські трави і чаї, зубні пасти і деякі косметичні вироби.

Зазначається, що ліки зараз везуть з окупованого Криму і РФ і продають з багажників автомобілів на місцевих ринках, вони не сертифіковані і можуть бути підробкою.

За словами Савченка, є велика проблема з препаратами для серця і тиску.

Також окрема проблема у вагітних жінок з придбанням ліків і аптечних товарів в пологовий будинок. Зараз часто неможливо знайти потрібні препарати та інші предмети, які зазвичай були у вільному доступі і необхідні для пологів і відразу після них.

Також є інформація про суттєві проблеми з дитячими ліками, найгостріша ситуація з жарознижуючим.

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