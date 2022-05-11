Для формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності.

Міністерство охорони здоров'я спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма загального характеру, догляд за хворою дитиною, вагітність та пологи, ортопедичне протезування.

"У цих випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат. Щоб це зробити, перш за все, потрібно зв’язатися зі своїм сімейним / лікуючим лікарем. На період дії воєнного стану це можна зробити за допомогою месенджеру чи електронної пошти", - зазначили в МОЗ.

Як пояснили в міністерстві, для формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності. Таким підтвердженням має бути медичний документ (довідка чи виписка), в якому буде вказаний діагноз/статус пацієнта.

"Слід зауважити, якщо медичний документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою. Також важливе уточнення для лікарів: у виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тож потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я. Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування", - додали в МОЗ.

Раніше УНІАН писав, що українці можуть отримати консультацію лікаря телефоном. Крім того, переселенці можуть користуватися програмою "Доступні ліки" в аптеках в інших містах.

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