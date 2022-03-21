Окрім того, вимушені переселенці можуть звертатися не лише до тих сімейних лікарів, з якими підписували декларації.

Українці можуть отримати консультацію лікаря телефоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"За номером гарячої лінії МОЗ 0 800 60 20 19 працюють лікарі. Пацієнт телефонує, ставить питання оператору, який вже перенаправляє його на консультацію до лікаря профільного спрямування", - розповів міністр.

Він також нагадав, що українці, які вимушено переїхали зі своїх домівок до інших регіонів України, можуть користуватися програмою "Доступні ліки" в аптеках в інших містах.

Окрім того, за словами Ляшка, вимушені переселенці можуть звертатися за консультаціями, рецептами та направленнями не лише до тих сімейних лікарів, з якими підписували декларації.

Як повідомляв УНІАН, вимушені переселенці в Україні щомісячно отримуватимуть по 2 тисячі гривень. До того ж уряд розпочинає програму працевлаштування переселенців, в рамках якої виплачуватиме підприємцям по 6500 грн за кожного працевлаштованого.

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