Реєстрація медичних працівників з інших держав залишається відкритою. А в Києві створили чат для медиків, щоб вони могли надавати допомогу онлайн.

Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, понад 500 іноземних медичних працівників вже зареєструвалося через спеціальну форму, що була опублікована на сайті відомства.

Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.

Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з дружніх країн.

Крім цього, у Києві створили чат для медиків усіх спеціальностей, щоб вони могли допомагати з консультаціями через Telegram або по телефону.

Чат доступний за посиланням: https://t.me/doctorsonline103