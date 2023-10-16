В міністерстві нагадали, що держава має вдосталь вакцин для проведення щеплень.

В Міністерстві охорони здоров'я України нагадали батькам про обмеження для дітей, яких не вакцинували від кору згідно з узгодженим календарем щеплень.

Йдеться про дітей, батьки яких за власними причинам не хочуть робити дитині щеплення. Про тих, хто нехтує безпекою інших просто так, а не тому, що є конкретні протипоказання колоти вакцину, підкреслили в МОЗ.

"Якщо батьки відмовляються вакцинувати дитину, у якої відсутні протипоказання до вакцинації, то вона може реалізовувати своє право на навчання дистанційно чи за індивідуальною формою навчання (наприклад, сімейною)", - акцентувало міністерство.

Там запевнили, що Україна має вдосталь вакцин, щоб забезпечити вакцинацію всім не щепленим дітям.

Також в МОЗ нагадали, чому важливо, щоб діти в колективах були щеплені. А саме:

вакцина від кору в першу чергу захищає вашу дитину він інфекції, яка може завдати суттєвої шкоди її здоров'ю;

дитина, яка не має щеплення, але знаходиться в одному колективі з іншими дітьми, стає для них джерелом небезпеки;

зазвичай у дитячих колективах існує високий рівень ризику поширення інфекцій. Важливо створити колективний імунітет, щоб запобігти розповсюдженню кору;

вакцинувати від кору особливо важливо з огляду на те, що деякі діти мають власні захворювання, які не дозволяють їм отримати щеплення. Тому, ті, хто мають таку можливість, але нехтують нею, підставляють вразливі верстви населення.

МОЗ нагадує, що графік необхідних щеплень для дитини можна уточнити у сімейного лікаря. Якщо дитина його не має, їй зроблять індивідуальний план щеплень з урахуванням віку.

В Україні ймовірний спалах кору через низький рівень вакцинації

У вересні 2023 року заступник Міністра охорони здоров'я Ігор Кузін попередив українців, якщо вони будуть надалі нехтувати важливістю щеплення від кору, в Україні може статися спалах захворювання на цю інфекцію.

Він нагадав, що для захисту населення потрібно мати показник у 95% щеплених людей щорічно. Однак в Україні багато батьків нехтують щепленням і не вакцинують дитину в необхідному віці (першу прививку дитина отримує у віці до 1 року).

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