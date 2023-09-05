Ця хвороба завжди має важкий перебіг як у маленьких, так і в дорослих пацієнтів, каже Кузін.

Україні з високою імовірністю загрожує спалах кору. Через карантин внаслідок поширення коронавірусної інфекції люди були ізольовані, тож прогнозованого на 2021-2022 роки спалаху не було, проте тепер ризики зросли.

Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін у колонці для УП. Життя. За його словами, через війну РФ проти України не всі діти отримали щеплення вчасно, що і стало підставою говорити про потенційну загрозу спалаху кору.

"Для попередження періодичності великих спалахів необхідно щонайменше 95% щепленого населення від року в рік, тоді як за кілька років до останнього спалаху в Україні та Європі – лише 91% дітей вакцинували у віці одного року. Лише за 12 місяців 2018 року в Україні зареєстрували близько 55 тисяч випадків захворювання та 16 смертей унаслідок цієї хвороби", – наголосив Кузін.

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Можливі наслідки хвороби

Головний санлікар наголосив, що, всупереч усталеній думці, кір – не "типова дитяча хвороба". Він завжди має важкий перебіг як у маленьких, так і в дорослих пацієнтів.

"Кір може призвести до пневмонії, запалення мозку, інших серйозних ускладнень, до інвалідності та смерті. Одним із віддалених наслідків захворювання це склерозуючий паненцефаліт, який розвивається в середньому через 5-10 років після перенесеного кору. На жаль, ця хвороба, хоча є і рідкісним ускладненням кору, проте завжди має смертельний результат. Вірус кору також впливає і на імунну систему – пригнічує імунітет людини на кілька місяців чи навіть років, викликаючи "імунну амнезію". Внаслідок цього людина стає вразливішою до інших інфекцій", – уточнив він.

Проблеми з вакцинацією

Ліків проти кору не існує, наголосив заступник міністра. Захистити дитину можна лише шляхом вчасної вакцинації. Кузін зауважив, що кір легко передається від людини до людини і є дуже заразним.

У МОЗ почали серйозну підготовку, щоб запобігти спалаху. Особливо це стосується дітей, оскількиз початком навчального року їм доведеться "відсиджуватися" у бомбосховищах під час повітряних тривог. Тож з липня МОЗ розпочало кампанію з "наздоганяючою вакцинацією від кору". Зазначається, що дітей, які пропустили щеплення, в Україні понад 200 тисяч.

Серед причин, через які діти не отримали вакцину, зокрема зміна місця проживання, часті переїзди, обстріли, війна тощо. Проте є й ті, хто традиційно проти вакцинації.

"Проблема з плановими щепленнями, проти кору зокрема, є в низці релігійних громад та серед ромського населення", – додав Кузін.

Він також нагадав, що щеплення захищає не тільки вакциновану дитину, а й тих дітей, які через медичні протипоказання не можуть їх мати.

Небезпечні хвороби: виявлено новий варіант COVID-19

У Лондоні виявлено новий варіант коронавірусу, який спричинив глобальну пандемію у 2019 році. Вперше варіант BA.2.86 зафіксували в Ізраїлі, проте згодом хворобу виявили і в інших країнах – зокрема, США, Данії та Великій Британії.

Медики занепокоєні, оскільки новий варіант має понад 30 мутацій в шиповидному білку в порівнянні з поточним переважаючим варіантом вірусу. Він став найпомітнішим після небезпечного штаму Omicron.

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