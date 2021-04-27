Гендиректор Центру громадського здоров’я підкреслив, що імунізація є питанням національної безпеки.

Гендиректор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я Роман Родина заявив, що Україні може загрожувати новий спалах кору, аналогічний тому, який був у 2017-2019 роках, через низький рівень охоплення щепленнями вакциною КПК (від кору, паротиту і краснухи).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу на тему: "Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19", який проходив в онлайн-режимі.

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За його словами, в умовах пандемії COVID-19 і кампанії з вакцинації від коронавірусної хвороби, дуже важливо не забувати про рутинну імунізацію, оскільки переривання планової вакцинації, відповідно до календаря щеплень, навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій та захворювань, які запобігає вакцинація.

"Ми не повинні забувати, що, крім коронавірусної хвороби, у нас є ще багато інфекцій, які передаються подібним до коронавірусної інфекції шляхом і проти яких вже є ефективні вакцини, які працюють в усьому світі", - наголосив гендиректор ЦГЗ.

Родина підкреслив, що імунізація є питанням національної безпеки. "Скільки у 2020 році було зареєстровано вакцинокерованих інфекцій? Лідером серед інфекцій є вірусний гепатит В (1 тис. 504 випадки), далі йдуть - кашлюк (1 тис. 041), кір (264) епідемічний паротит (163), краснуха (36)", - зауважив він.

Гендиректор ЦГЗ нагадав, що "в Україні у 2017-2019 роках був спалах кору, який призвів до того, що близько 130 тисяч осіб захворіли, однією з причин цього спалаху було низьке охоплення щепленнями від цього захворювання".

За його словами, зниження захворюваності на ці хвороби прямо пов’язане з підвищенням охоплення щеплень.

«Ми розуміємо, що 2020 рік – це рік COVID-19, і в усьому світі хвороб виявляється менше. Це стосується всіх хвороб, в том числі і вакцинокерованих, ВІЛ-інфекції та туберкульозу. Тобто спад захворюваності ми можемо пов’язувати також з впливом COVID-19 на систему охорони здоров’я, підвищенням охоплення щепленням, а також тим, що були введені локдауни, і ті хвороби, які передаються контактним, повітряним шляхом – їх кількість була меншою протягом 2020 року», - додав гендиректор ЦГЗ.

За словами Родини, за останні три роки зріс рівень охоплення щеплення від вакцинокерованих інфекцій в Україні, але він все одно не відповідає необхідному рівню у 95%.

«Україна досить непогано зуміла забезпечити відсоток охоплення щеплень проти вакцинокерованих інфекцій у 2020 році, попри пандемію коронавірусу», - переконаний він.

«Щодо охоплення щеплень дітей до 1 року проти кору, паротиту і краснухи – це перша доза КПК. Ми бачимо тут стабільну ситуацію до 2008 року, провал у відсотках охоплення у 2016 році, і майже ми досягли охоплення в 95% у 2017-2019 роках, але менше було охоплення щепленнями (83,3%) у 2020 році. Хочу підкреслити, що необхідність вакцинації вакциною КПК – це питання №1, враховуючи прогнози американського центру з контролю та профілактики захворюваності, якщо у нас не буде досягнуто рівень охоплення щепленнями на рівні в 95% по Україні і не менше 90% в регіонах, то Україні може загрожувати новий спалах кору, аналогічний тому, який був у 2017-2019 році», - резюмував він.

Вакцинація в Україні: що відомо

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Автор: Костянтин Гончаров