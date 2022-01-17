Із 30 зразків, які відібрали у хворих на COVID-19, "Омікрон" підтвердили у 40%.

На Харківщині підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це сьогодні під час апаратної наради в Харківській облдержадміністрації заявив директор департаменту охорони здоров'я ОДА Максим Хаустов.

"Ми зараз перебуваємо на початку нової хвилі захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон". 14 січня було направлено 30 зразків до Києва, і вже ми маємо результати. Приблизно 40% - це штам "Омікрон", - зазначив він.

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У зв’язку із ростом захворюваності Хаустов попросив громадян вакцинуватись та дотримуватись маскового режиму, особливо в закладах, де скупчуються багато людей.

За його інформацією, за минулу добу в Харківській області підтверджено 647 нових випадків COVID-19, померли 8 осіб.

Раніше, як писав УНІАН, у МОЗ сказали, чи посилюватимуть карантин через "Омікрон".

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