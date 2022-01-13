Наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підкреслив, що ризик смертності серед невакцинованого населення в країні більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Напевно, нові мутації вірусу SARS-CoV-2 потребуватимуть більш дієвих засобів стримування та запобігання зростанню захворюваності, зокрема і ще більшого охоплення населення вакцинацією у 2022 році", - зазначив міністр.

За його словами, сезонність більше не є основним фактором початку спалахів захворювання на COVID-19 у світі.

Читайте такожВ Україні дозволили бустерну дозу від COVID-19 всім охочим повнолітнім"Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів. За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були не вакциновані", - наголосив міністр.

Так, відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, станом на кінець грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення.

"Ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого. Наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років", - повідомив Ляшко. Він вкотре підкреслив, що саме для цієї вікової групи коронавірус найбільш небезпечний через супутні захворювання.

Нагадаємо, 31 січня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2021 року, яким розширюється перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, додаються медики, комунальники та місцеві урядовці.

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