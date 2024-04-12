Хлопчик страждав на закладеність носа. Ні він, ні мама не здогадувались, що у вусі може бути комаха.

На Тернопільщині у вусі 4-річного хлопчика виявили павука. Про це повідомляється на сторінці Скалатської комунальної районної лікарні у Facebook.

Зазначається, що мама хлопчика звернулася у лікарню зі скаргами на закладеність носа, слизові виділення та утруднення носового дихання у дитини.

Під час огляду хлопчика лікар виявив алергічний риніт та стороннє тіло у вусі – павука. Ні мама, ні дитина не здогадувались, що там може бути комаха.

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Лікар витягнула павука з вуха хлопчика. Комаха була не живою.

У медзакладі дали поради, як діяти у таких випадках.

"Якщо вам чи дитині потрапило стороннє тіло, дайте можливість йому вилізти самому, відтягнувши вухо, потрусивши голову. Сірка придумана природою для того, щоб захищати слуховий прохід від комах та створює антибактеріальне середовище. Не потрібно ідеально чистити вуха. Якщо самостійно не вдається витягнути комаху, краще зверніться за допомогою", - наголосили медики.

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