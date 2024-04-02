Причина захворювання – давній укус кліща, що призвів до бореліозу, який не пролікували.

У Львівській обласній інфекційній лікарні лікують 18-річного юнака, у якого діагностували рідкісне ускладнення – акродерматит, спровоковане непролікованою хворобою Лайма (бореліоз). Про це УНІАН розповіла лікар-інфекціоніст Каріна Калайдіна.

За її словами, батьки хлопця розповідали, що років вісім тому, відпочиваючи у Карпатах, його вкусив кліщ. Приблизно через місяць на шкірі з’явилися еритематозні висипання на обличчі, тулубі – червоні плями у вигляді кілець. Вони є одним із симптомів хвороби Лайма (бореліозу). Тоді ніхто не звернувся по допомогу до медиків і не лікував хворобу Лайма, а еритеми за якийсь час зникли.

"Десь через місяць у дитини з'явилися болі у суглобах. Причому вони були настільки сильними, що довелося звернутися до лікаря. Тоді й виявили бореліоз, але належним чином не пролікували. І зараз в нього час від часу болять суглоби. Окрім того, з'явилися висипання, характерні для акродерматиту – це третя стадія хвороби Лайма", - каже Калайдіна.

Відео дня

Після обстежень медики скерували пацієнта до інфекційної лікарні Львова. Всі аналізи на бореліоз у юнака позитивні. Окрім того, у нього виявили міокардит (запалення серцевого м'яза), який також спровокований непролікованим бореліозом.

Зараз юнак проходить 28-денне лікування специфічним антибіотиком. Лікарі очікують, як організм відреагує на нього і чи буде позитивний результат.

Калайдіна зізнається, що за час своєї медичної практики не мала справи з таким захворюванням – це її перший пацієнт із такою стадією бореліозу.

Заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін каже, що акродерматит зустрічається вкрай рідко. Останній випадок був у 2012 році, тоді хворіла жителька Закарпаття.

Що таке хвороба Лайма і чим вона небезпечна

Хвороба Лайма, або кліщовий бореліоз – інфекційне захворювання, що передається людині кліщами в результаті укусу.

Хворобу діагностують за її симптомами, що включає, в тому числі, найбільш характерну ознаку – мігруючу кільцевидну еритему – висипання на шкірі. На місці укусу кліща виникає кругла або овальна червона пляма, яка поступово збільшується у розмірах. Висип за своїм виглядом нагадує мішень.

Інкубаційний період може тривати в середньому 12 діб. Перші ознаки хвороби схожі з симптомами грипу: лихоманка, озноб, млявість, почуття ломоти у всьому тілі та головний біль.

Через кілька тижнів після захворювання у ряду хворих розвиваються менш типові симптоми, такі як: виражена слабкість, порушення серцевої діяльності, гепатит, кон’юнктивіт або епісклерит.

У разі відсутності належного лікування інфекційний процес поширюється на суглоби, серцевий м’яз і нервову систему. На цій стадії симптоми хвороби включають виражений біль у суглобах і набряклість.

Легкий перебіг захворювання (з відсутністю інтоксикації та лихоманки) допускає можливість амбулаторного лікування. Хворі із складнішим перебігом захворювання обов’язково мають проходити лікування в інфекційному стаціонарі.

Основними препаратами під час лікування хвороби Лайма є антибіотики. Їхній вибір, дозування та тривалість застосування визначають відповідно до стадії захворювання. Раннє застосування антибактеріальної терапії, як правило, призводить до швидкого і повного одужання хворих.

Вас також можуть зацікавити новини: