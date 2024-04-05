Дані про ці випадки лікарі передали в поліцію.

За тиждень у Києві було госпіталізовано троє дітей з ознаками інтоксикації наркотичиними речовинами.

Про це повідомляє КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1" у соцмережі. "За тиждень в наш заклад "Перша дитяча лікарня" поступили три дитини із ознаками інтоксикації наркотичиними речовинами, що містились в солодащах", - сказано в повідомленні.

Там уточнили, що 23 березня було госпіталізовано дві дитини із однієї сім’ї із проявами порушення свідомості, нездужання, блюванням. "Молодшу дитину було госпіталізовано в реанімацію. Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування", - констатують медики.

Відео дня

В клініці повідомили, що 26 березня поступила дитина в стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями , зниженим м’язовим тонусом. Зазначається, що напередодні дитина вживала шоколад з псилоцибіцином подарований її батьку.

Медики закликають батьків вивчати склад продуктів, які вони дають дітям.

Медики передали інформацію про ці випадки в поліцію.

Що таке псилоцибіцин

Псилоцибіцин це наркотик рослинного походження, який міститься у грибах, має речовини, що впливають на психіку людини і викликають різні галюцинації.

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