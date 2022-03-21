Якщо така поведінка повторюється регулярно, з часом це може призвести до ожиріння, інсулінорезистентності, діабету.

Психологи розповіли, що таке нервове переїдання і як з ним впоратися.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

"Емоціогенна харчова поведінка – один із трьох типів порушення харчової поведінки, що призводить до переїдання. Працює за принципом: коли мені сумно – я їм, коли мене не люблять – їм, страшно – їм. Тобто людина їсть кожен раз, коли її переповнюють емоції", – пояснюють експерти.

Як це відбувається:

Трапляється подія.

Вона викликає у людини емоційний дискомфорт: страх, злість, розчарування.

Людина не витримує й починає шукати, що її зараз могло б заспокоїти. Звертається до свого досвіду й виявляє, що це – їжа.

Людина їсть. При цьому потреби в їжі в організму немає.

Якщо така поведінка повторюється регулярно, з часом це може призвести до ожиріння, інсулінорезистентності, діабету.

Простий спосіб виявити нервове переїдання. Якщо рука знову тягнеться за чимось "смачненьким", поставте собі питання: чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба? Якщо так – ви зголодніли, варто нормально попоїсти. Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку/чипсину/ковбаску – схоже, ви таки заїдаєте стрес.

Якщо рука знову тягнеться за чимось "смачненьким", поставте собі питання: чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба? Якщо так – ви зголодніли, варто нормально попоїсти. Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку/чипсину/ковбаску – схоже, ви таки заїдаєте стрес. Проблему емоційного переїдання варто вирішувати не зі сторони харчування, а зі сторони емоцій. Спробувати розібратися: які саме емоції передують бажанню з’їсти шоколадку? Що саме я відчуваю в ситуаціях, коли мене тягне до печива?

Спробувати розібратися: які саме емоції передують бажанню з’їсти шоколадку? Що саме я відчуваю в ситуаціях, коли мене тягне до печива? Коли ми аналізуємо те, що з нами відбувається, у нас з'являються над цим контроль.

Як повідомляв УНІАН, раніше лікар-ендокринолог та дієтолог Наталія Самойленко розповіла, як можна обманути організм, який через стрес вимагає солодкого.

Також Дієтолог розповіла, як харчуватися в умовах війни та забезпечити потребу в поживних речовинах.

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