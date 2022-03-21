Психологи розповіли, що таке нервове переїдання і як з ним впоратися.
Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".
"Емоціогенна харчова поведінка – один із трьох типів порушення харчової поведінки, що призводить до переїдання. Працює за принципом: коли мені сумно – я їм, коли мене не люблять – їм, страшно – їм. Тобто людина їсть кожен раз, коли її переповнюють емоції", – пояснюють експерти.
Як це відбувається:
- Трапляється подія.
- Вона викликає у людини емоційний дискомфорт: страх, злість, розчарування.
- Людина не витримує й починає шукати, що її зараз могло б заспокоїти. Звертається до свого досвіду й виявляє, що це – їжа.
- Людина їсть. При цьому потреби в їжі в організму немає.
Якщо така поведінка повторюється регулярно, з часом це може призвести до ожиріння, інсулінорезистентності, діабету.
- Простий спосіб виявити нервове переїдання. Якщо рука знову тягнеться за чимось "смачненьким", поставте собі питання: чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба? Якщо так – ви зголодніли, варто нормально попоїсти. Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку/чипсину/ковбаску – схоже, ви таки заїдаєте стрес.
- Проблему емоційного переїдання варто вирішувати не зі сторони харчування, а зі сторони емоцій. Спробувати розібратися: які саме емоції передують бажанню з’їсти шоколадку? Що саме я відчуваю в ситуаціях, коли мене тягне до печива?
- Коли ми аналізуємо те, що з нами відбувається, у нас з'являються над цим контроль.
Як повідомляв УНІАН, раніше лікар-ендокринолог та дієтолог Наталія Самойленко розповіла, як можна обманути організм, який через стрес вимагає солодкого.
Також Дієтолог розповіла, як харчуватися в умовах війни та забезпечити потребу в поживних речовинах.
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