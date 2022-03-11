Стресова ситуація та зміна звичного харчування можуть призвести до зростання захворюваності, зниження імунітету та підвищення сприйнятливості до інфекцій.

Дієтолог Ольга Безугла розповіла, як харчуватися в умовах війни та забезпечити потребу в поживних речовинах.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Ukraine NOW.

Безугла наголошує, що стресова ситуація та зміна звичного харчування можуть призвести до зростання захворюваності, зниження імунітету та підвищення сприйнятливості до інфекцій.

Збалансувати раціон мінімальними затратами та зусиллями можна:

коли ми споживаємо продукти однієї группи , наприклад лише вуглеводи, то насичення менше. Коли доповнюємо нашу тарілку крім вуглеводів по можливості білком і овочами + жири, то насичення вище, а це значить, що наступне почуття голоду виникне значно пізніше;

віддавайте перевагу продуктам тривалого зберігання, а також із відсутністю спеціальних умов зберігання, вони дозволять у разі відсутності електрики харчуватися повноцінно;

вуглеводи – найдоступніше джерело енергії. Беріть їх з круп, крохмалистих овочів, хліба, макаронів. За можливістю чередуйте їх та обирайте цільнозернові;

доповнюйте вуглеводи джерелами білку – м'ясо, сир, яйця. Альтернативна – м'ясні та рибні консерви або рослинний білок – бобові, сочевиця, квасоля (підійдуть і консервовані);

потребу в клітковині закриваємо за рахунок споживання доступних овочей: капуста білокачанна, заморозки, квашені чи консервовані овочі. Зверніть увагу на суху морську капусту, її можна замочити і додавати в салати - це відмінне джерело йоду;

щоб отримати більше енергії в раціон додавайте жири, там цілих 9 ккал на 1 грам. Зараз це не авокадо та оливки, а наприклад, горіхи та рослинна олія (джерело вітаміну А, Д, Е, фолієвої кислоти), насіння, сало.

Їжу обираємо з усього можливого, орієнтуємося за наявності навколо, в магазинах (якщо вони відкриті), у підвалах, у рідних.

Рекомендації не стосуються тих ситуацій, коли немає доступу до їжі.

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