Оголосили лауреатів Нобелівської премії-2026 з фізіології та медицини

Нагороду розділили між собою троє вчених.

Лауреатами Нобелівської премії 2026 року з медицини та фізіології стали спільно американський вчений Карл Дайссерот (Медичний інститут Говарда Хьюза, Стенфордський університет), а також німецькі вчені Петер Хегеманн (Берлінський університет Гумбольдта) і Георг Нагель (Вюрцбурзький університет).

Нагороду їм присудили за "відкриття, що стосуються світлокерованих іонних каналів та оптогенетики", йдеться в повідомленні на сайті комітету.

Хегеманн і Нагель відкрили каналородопсин – білок з унікальними властивостями. Вони виявили, що в яку б клітину не вводили цей білок, вона ставала світлочутливою. Дайссерот ввів ген каналородопсину в нервові клітини щурів. Впливаючи на клітини синім світлом, він зміг ініціювати нервовий сигнал. Пізніше йому вдалося забезпечити роботу цього світлокерованого перемикача в нервових клітинах мозку живих мишей.

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"Цей метод керування нервовими сигналами за допомогою світла отримав назву "оптогенетика" і швидко набув величезного значення в усьому світі", – йдеться в повідомленні Нобелівського комітету.

Нагадаємо, у 2025 році Нобелівську премію з медицини та фізіології отримали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський вчений Шимон Сакагучі за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності. Вони визначили "охоронців" імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм.

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