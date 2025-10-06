Науковці удостоєні визнання за відкриття "щодо периферичної імунної толерантності".

Лауреатами Нобелівської премії 2025 року з медицини та фізіології стали американські науковці Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський учений Шимон Сакагучі . Про це йдеться на сторінці премії у соцмережі Х.

"Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року присуджено Мері Е. Брунков, Фреду Рамсделлу та Шимону Сакагучі "за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності"", - йдеться у повідомленні.

На сайті Нобелівської премії зазначається, що Брунков, Рамсделл і Сакагучі "визначили охоронців імунної системи – регуляторні Т-клітини , які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм".

"Їхні відкриття стали вирішальними для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми маємо серйозні аутоімунні захворювання", - сказав голова Нобелівського комітету Олле Кампе.

Минулорічні лауреати Нобелівської премії

Як повідомляв раніше УНІАН, лауреатами Нобелівської премії з медицини та фізіології у 2024 році стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан. Вони виявили мікроРНК - новий клас маленьких молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів.

Нобелівську премію з хімії 2024 року отримали американський біохімік Девід Бейкер "за обчислювальний дизайн білка", а іншу половину - британський дослідник Деміс Гассабіс та американець Джон Джумпер "за передбачення структури білка".

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2024 року присудили 53-річнй південнокорейській письменниці Хан Канг. Її найбільш відомою книгою є "Вегетаріанка". Канг вибрали "за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Нобелівську премію миру-2024 присудили японській організації тих, хто вижив під час ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі Nihon Hidankyo. Вони отримали нагороду за свої зусилля зі створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію того, що ядерна зброя ніколи більше не повинна використовуватися.

Лауреатами Нобелівської премії з економіки у 2024-му стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс А. Робінсон. Вчені допомогли зрозуміти відмінності в процвітанні різних країн.

