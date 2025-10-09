Її отримав угорський письменник.

Названо ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури за 2025 рік. Її отримав угорський письменник, лауреат Букерівської премії Ласло Краснагоркаї.

Як повідомляє Нобелівський комітет, його обрали "за його переконливу і далекоглядну творчість, яка посеред апокаліптичного жаху знову підтверджує силу мистецтва".

"Ласло Краснагоркаї - великий епічний письменник центральноєвропейської традиції, що сходить до Кафки і Томаса Бернгарда, для якої характерні абсурдизм і гротескна надмірність", - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Ласло Краснахоркаї - що про нього відомо

Ласло Краснахоркаї народився 1954 року в невеликому містечку Дьюла на південному сході Угорщини, неподалік від кордону з Румунією. Його перший роман "Сатанинське танго", опублікований 1985 року, став літературною сенсацією в Угорщині і проривом у творчості автора.

У 2015 році Краснахоркаї став лауреатом Міжнародної Букерівської премії.

Романи і новели Краснахоркаї - антиутопічні притчі про гротескне існування людей у світі, ізольованому від зовнішніх зв'язків і позбавленому осмислених перспектив.

Нагадаємо, Нобелівську премію з літератури за 2024 рік присудили південнокорейській письменниці Хан Канг. Її найвідомішою книгою є "Вегетаріанка" - роман про жінку, чиє рішення відмовитися від м'яса призводить до руйнівних наслідків у її житті.

Нобелівська премія 2025 - лауреати

Нобелівську премію з фізики отримали Джон Кларк, Мішель Х. Деворе і Джон М. Мартініс "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання і квантування енергії в електричному ланцюзі".

Премію з хімії присуджено Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону та Омару Ягхі за розробку металоорганічних каркасів.

А лауреатами "нобелівки" з медицини та фізіології стали американські науковці Мері Брунков та Фред Рамсделл і японський учений Шимон Сакагучі "за їхні відкриття з периферичної імунної толерантності".