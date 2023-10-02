Вчені отримали нагороду за відкриття в області модифікації нуклеозидних основ, що дозволили створити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.

Нобелівську премію з медицини і фізіології отримали Каталін Каріко з Угорщини і Дрю Вайсман з США.

Робота Каталін Каріко та Дрю Вайсмана лягла в основу вакцин Moderna та Pfizer. Їх відкриття в області модифікації нуклеозидних основ дозволили створити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19, йдеться в повідомленні на сайті Нобелівського комітету.

Вакцини від COVID-19 - подробиці

Ціна на вакцини проти COVID-19 у США різко зросла за останні кілька місяців. Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) платить більше $80 за дві дози вакцини Pfizer і Moderna.

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При цьому, влітку 2020 року CDC купив вакцину Pfizer за ціною $19,50 за дозу і вакцину Moderna по $15,25 за дозу. У той час CDC закупив по 100 млн кожної вакцини. Потім ці ціни зросли влітку 2022 року, коли CDC закупив 66 млн доз вакцини Moderna за ціною $26,36 за дозу і 105 млн доз вакцини Pfizer за $30,48 за дозу.

З початку осені число хворих коронавірусом в США початок швидко зростати і вже майже досягло показників першої хвилі, що прокотилася навесні 2020 року. Наприклад, за тиждень з 27 серпня по 2 вересня кількість госпіталізованих збільшилася майже на 9%, а смертність серед коронавірусних пацієнтів вже з 3 по 9 вересня зросла майже на 5%.

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