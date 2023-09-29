При цьому виробники обіцяють, що ще піднімуть ціни.

Ціна на вакцини проти COVID-19 у США різко зросла за останні кілька місяців. Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) платить більше $80 за дві дози вакцини Pfizer і Moderna.

При цьому, влітку 2020 року CDC купив вакцину Pfizer за ціною $19,50 за дозу і вакцину Moderna по $15,25 за дозу. У той час CDC закупив по 100 млн кожної вакцини. Потім ціни зросли влітку 2022 року, коли CDC закупив 66 млн доз вакцини Moderna за ціною $26,36 за дозу і 105 млн доз вакцини Pfizer за $30,48 за дозу, передає Newsweek.

Видання зазначило, що влітку міністр охорони здоров'я і соціальних служб Ксав'є Бесерра направив лист компаніям Moderna і Pfizer, в якому говорилося: "Вакцини проти COVID-19, що надходять на ринок цієї осені, повинні мати розумну ціну, що відображає прибуток, отриманий завдяки інвестиціям уряду США. Підвищення цін підірве довіру, яку американці надали вам".

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Лист Бесерри був відповіддю на заяви Moderna і Pfizer про те, що вони планують знову підняти ціни на вакцини. У січні The Wall Street Journal повідомила, що Moderna розглядає можливість підвищення цін на свою вакцину проти COVID-19 до $110-$130 за дозу.

Перед цим адміністрація Байдена заявляла, що федеральні кошти більше не будуть використовуватися для закупівлі вакцин від коронавірусу. Вони будуть закуповуватися на комерційній основі.

Коронавірус: новини

19 вересня стало відомо, що з початку осені число хворих коронавірусом у США почало швидко зростати і вже майже досягло показників першої хвилі, що прокотилася навесні 2020 року. У зв'язку з цим, відповідальна в ВООЗ за боротьбу з COVID-19 Марія Ван Керхове, повідомила, що тривожні звіти про зростаючу кількість хворих і почастішалі важкі випадки перебігу хвороби надходять не тільки з США, тому до нової хвилі коронавірусу слід готуватися всім країнам.

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