В організації нагадали, що бустерну дозу особливо потрібно зробити тим, хто в групах ризику.

З початку осені число хворих коронавірусом у США почало швидко зростати і вже майже досягло показників першої хвилі, що прокотилася навесні 2020 року.

Наприклад, за тиждень з 27 серпня по 2 вересня кількість госпіталізованих збільшилася майже на 9%, а смертність серед коронавірусних пацієнтів вже з 3 по 9 вересня зросла майже на 5%, передає Бі-бі-сі.

Розрахунки одного з провідних експертів з моделювання коронавірусу, Джея Вейланда показали, що до 8 вересня реальне число коронавірусних хворих в США кожен день збільшувалося на 720 тис. Крім цього, за найскромнішим прогнозом Вейланда, до початку листопада число заражених зросте в 4,5 рази.

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У зв'язку з цим, відповідальна в ВООЗ за боротьбу з COVID-19 Марія Ван Керхове, повідомила, що тривожні звіти про зростаючу кількість хворих і часті випадки важкого перебігу хвороби надходять не тільки з США, тому до нової хвилі коронавируса слід готуватися всім країнам.

У ВООЗ повторили, що ніщо не захистить від потрапляння в реанімацію краще, ніж повторне щеплення. Особливо настійно ревакцинацію рекомендують тим, хто в групі ризику. В організації підкреслили, що захист від COVID-19 забезпечить будь-який зі схвалених ВООЗ препаратів. Зробити бустерне щеплення рекомендується не тільки дорослим, але і дітям, в тому числі дошкільного віку.

Коронавірус: новини

У травні ВООЗ скасувала статус пандемії коронавірусу, проте він нікуди не зник. COVID-19 перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями.

Днями вчені заявили про виявлення сильно мутованого нового штаму "Пірола". За даними фахівців, цей варіант дуже заразний і стрімко поширюється по світу.

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