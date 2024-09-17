XEC, який виник із попередніх підваріантів Omicron, розповсюджується у Німеччині, Великій Британії, США та Данії.

У світі починає поширюватися новий варіант COVID. Виявлені в Німеччині в червні випадки варіанту XEC з’явилися у Великій Британії, США, Данії та кількох інших країнах, пише ВВС.

За словами вчених, люди почали підхоплювати новий варіант COVID, який незабаром може отримати поширення та стати домінуючим. Він має деякі нові мутації, які можуть допомогти йому поширитися цієї осені, хоча вакцини все одно повинні допомогти запобігти важким випадкам, кажуть експерти. Зазначається, що вірус виник із попередніх підваріантів Omicron.

Професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, сказав, що, хоча XEC має "невелику можливість передавання" перед іншими недавніми варіантами COVID, вакцини все одно повинні забезпечувати хороший захист. При цьому XEC імовірно стане домінуючим підваріантом протягом зими.

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Такої ж думки дотримується директор Дослідницького інституту трансляції Скріппса в Каліфорнії Ерік Топол.

"І це займе багато тижнів, пару місяців, перш ніж він дійсно закріпиться і почне викликати хвилю", — сказав він.

За словами медиків, симптоми XEC такі ж, як у застуди чи грипу: висока температура, болі, втома, кашель або біль у горлі. Більшість людей почуваються краще протягом кількох тижнів після COVID, але в даному випадку одужання може зайняти більше часу.

Агентство охорони здоров’я Великобританії (UKHSA) стверджує, що мутація та зміна вірусів – це нормально.

"Це нормально і очікується, що віруси генетично змінюються з часом. UKHSA продовжує відстежувати всю доступну інформацію, що стосується нових варіантів COVID у Великобританії та за кордоном, і регулярно публікувати наші дані. Вакцинація забезпечує найкращий захист від серйозних захворювань, викликаних COVID-19", - сказав доктор Гаятрі Амірталінгам, заступник директора UKHSA.

COVID в Україні - останні новини

Наприкінці серпня головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в Україні різко зростає захворюваність на COVID-19. За його даними, якщо у липні реєструвати 11,5 тисяч хворих, то а за першу половину серпня вже більше 26 тисяч.

Раніше Ігор Кузін наголосив, що в Україні немає підстав запроваджувати обмеження через поширення коронавірусу.

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