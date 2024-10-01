Щоб зупинити поширення хвороби, влада обмежила кількість учасників похорон.

У Руанді (Африка) зафіксовано спалах вірусу Марбург, який викликає блювоту та кровотечу, вже загинуло 9 людей.

"За даними міністерства охорони здоров'я, в Руанді зафіксовано дев'ять смертей в результаті першого спалаху вірусу Марбург і підтверджено, що 18 пацієнтів перебувають в ізоляції", - пише Bloomberg.

Як зазначається, більшість загиблих - працівники охорони здоров'я із відділення інтенсивної терапії у столиці Кігалі. Для того, щоб зупинити поширення вірусу, влада Руанди обмежила до півсотні кількість людей, які можуть брати участь у похороні.

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За даними Bloomberg, вірус, який викликає важку геморагічну лихоманку, вбиває близько 88% інфікованих. Симптоми включають летаргію, лихоманку, сильні головні болі, блювання і діарею. У багатьох пацієнтів наприкінці першого тижня до перелічених проявів інфікування приєднується сильна кровотеча. Зокрема, у важких випадках може йти кров із носа, ясен та очей. Поява крові в блювотних масах, сечі та калі говорить про внутрішню кровотечу.

"Захворювання було вперше виявлено майже шість десятиліть тому, коли спалахи сталися одночасно у лабораторіях у Марбурзі та Франкфурті в Німеччині, а також у столиці Сербії Белграді. Інші недавні спалахи сталися в Уганді, Гані та Танзанії", - сказано у публікації.

Світ готується до нової пандемії

Нагадаємо, докторка медичних наук і професорка Ольга Голубовська розповіла, чи загрожує світові нова пандемія. На запитання, чи моженовою "хворобою Х" стати мавпяча віспа, вона відповіла, що "усе може бути, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію, пов'язану з цим захворюванням".

Також вона погодилася з прогнозом Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я Франції, згідно з яким найнебезпечнішими хворобами, що загрожують людству впродовж найближчих п'яти років, є ті, що передаються від тварини до людини та від людини до тварини.

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