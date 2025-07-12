У дитячому медичному центрі "Охматдит" уперше пересадили органи дитини, у якої констатували смерть головного мозку.
"Уперше з моменту діагностування смерті головного мозку дитини вдалося отримати згоду батьків на посмертне донорство та провести трансплантацію органів іншим дітям", - ідеться в повідомленні лікарні.
Там додали, що оперувати лікарям довелося 10 липня "під звуки сирен і вибухів". Лікарі розповіли, що завдяки героїчному рішенню батьків, які дали згоду на посмертне донорство, було врятовано життя трьох інших дітей.
В "Охматдиті" деталізували, що донором стала 4-річна дівчинка з Житомирщини, у якої лікарі констатували смерть мозку.
Лікарі розповіли, що печінку дитини отримала 16-річна дівчина, яка перебувала в реанімації, 14-річному хлопчику, який провів сім місяців у реанімації на діалізі - нирки, 12-річній дівчинці в Інституті серця зробили перетин серця.
Фахівці лікарні зазначили, що всі діти були у важкому стані, для них це був єдиний шанс вижити.
У повідомленні йдеться, що операції з пересадки органів тривали по 13 годин. Хірургам довелося проводити їх під час повітряної тривоги і ракетного обстрілу Києва, оскільки перенести операції було неможливо.
Удар по Києву 10 липня
У ніч на 10 липня окупанти вдарили по Україні дронами та ракетами. Головною метою атаки був Київ. Унаслідок нічної атаки дві мешканки Києва загинули, ще 19 осіб дістали поранення.