"Жовтій" зоні відповідає лише одна область – Полтавська.

Станом на 11 лютого показники "червоного" рівня епіднебезпеки щодо поширення COVID-19 мають 5 областей України. Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області вже не відповідають "помаранчевому" рівню, адже там збільшилася кількість нових пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Жовтому" рівню відповідає на сьогодні лише одна область – Полтавська. Решта областей відповідають "помаранчевому".

Станом на 11 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 тис. 267 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. Зокрема, у Києві рівень захворюваності становить 1 тис. 246 на 100 тис. осіб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні вже спостерігається пік захворюваності на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, під час цієї хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що зменшує навантаження на лікарні.

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